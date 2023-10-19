Жителей Пыталовского района приглашают на осенний субботник

19:46, 19 октября 2023, ПАИ

Мероприятия по благоустройству и санитарной уборке территории Пыталово проводятся с 13 по 31 октября, сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

В связи с этим она обратилась ко всем жителям района, руководителям организаций, предприятий, управляющих компаний, владельцам торговых точек и магазинов, арендаторам, владельцам живых домов и прочих строений с просьбой навести порядок на своих территориях, причём не только в городе, но и в селе.

«Весной все активно поработали на субботнике и смогли быстро привести в порядок наши улицы, придомовые и общественные территории после зимы. Уверена, что и сейчас совместными усилиями мы уберём населённые пункты города и района от листвы и мусора. Давайте и сейчас вместе наведём порядок перед наступлением зимы!» – написала Вера Кондратьева.