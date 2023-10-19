Убийство 25-летней давности раскрыли в Псковской области

21:22, 19 октября 2023, ПАИ

В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в похищении человека и убийстве, совершённых 25 лет назад, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 30 мая 1998 года обвиняемый спровоцировал конфликт в одном из кафе в Великих Луках. В ходе конфликта он выстрелил в оппонента не менее четырёх раз из имевшегося при нём огнестрельного оружия, а затем скрылся с места происшествия на своём автомобиле. Потерпевший умер от полученных ран в местной больнице два дня спустя.

В ходе расследования также установили, что незадолго до указанных событий мужчина похитил своего знакомого, чтобы тот помог ему поставить автомобиль на регистрационный учёт. Обвиняемый вывез мужчину в лес и угрожал ему револьвером, после чего получил согласие на выполнение своих условий.

Расследование уголовного дела рассматривалось по статье 126 УК РФ (похищение человека), 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящий момент производство предварительного следствия по делу завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.