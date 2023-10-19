Псковичи стали победителями отборочного фестиваля Super Break China в Китае
Команда хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй» стала победителем отборочного фестиваля Super Break China, который прошёл в Китае, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
«В крайний день пребываний в Китае наши ребята отправились в пригород Шэньчженя на берег Южно-Китайского моря. Там проходил фестиваль Super Break China. В соревнованиях приняли участие более 360 танцоров (более 120 команд 3 х 3)», – говорится в сообщении.
В состав псковской команды вошли Кирилл Кочнев, Никита Костин и Дэниз Айдемир.
«Наши ребята, по мнению судей, единогласно стали победителями этого фестиваля», – написали в группе хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что фестиваль являлся отборочным перед мировым чемпионатом Super Break в Японии, куда скоро отправятся псковские спортсмены.
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