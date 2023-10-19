Илон Маск восхитился станцией метро «Автово» в Петербурге

23:51, 19 октября 2023, ПАИ

Американский бизнесмен и владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск оценил красоту станции метро «Автово» Петербургского метрополитена, сообщает газета «Известия».

18 октября он разместил в Х смайлик «100», которым обычно выражают одобрение, под видеороликом, снятым на платформе станции.

«Вот как должны выглядеть станции метро», – говорилось в подписи к видео.

Станция «Автово» расположена на юге Кировско-Выборгской линии метро. Она была построена в 1955 году. В 2011 году её внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Также она неоднократно попадала в неофициальные рейтинги самых красивых станций метро в мире.