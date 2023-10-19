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Общество

Повара отмечают профессиональный праздник 20 октября

20 октября профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира, сообщает calend.ru.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Эта организация насчитывает более 10 миллионов членов — представителей поварской профессии из 110 ассоциаций со всего мира. 

Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из самых древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой дичи или собранные в лесу растения, история, конечно, умалчивает. Зато существует легенда о женщине, чье имя дало название всей отрасли — кулинарии.

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени, кстати, произошло слово «гигиена»). А их верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, получившему название «кулинария».

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой желающий может попытаться приготовить кушанья, которые вкушал египетский фараон или император Поднебесной.

В России кулинария как наука начала развиваться в XVIII веке. Это было связано с распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в России кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге.

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