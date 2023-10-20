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Снег сегодня предвещает нескорую зиму

20 октября отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Другой святой — Сергий Нуромский, или Вологодский, живший в XIV-XV веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого был наслышан. Спустя некоторое время Сергий с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурму, чтобы предаться там уединению. Там ему пришлось пережить бесовские соблазны и нападения разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергия начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.

Спустя много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский явился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор счел это чудо обыкновенным сном и в наказание лишился способности двигаться. Излечение он получил только у гроба святого. Когда могилу Сергия все же привели в порядок, около нее начали происходить исцеления.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену — «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».

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