«Парту героя» открыли в Псковском агротехническом колледже
«Парту героя» в честь военнослужащего Псковского соединения ВДВ Юрия Шипулина, погибшего в зоне проведения СВО, открыли сегодня в Псковском агротехническом колледже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
«Хотелось бы действительно верить, что данная парта будет примером. Что у нас будет подрастающее поколение уже понимать, что такое патриотизм, что такое родина. За что мы погибаем, за что наши мужья, сыновья и просто товарищи и знакомые отдают там жизнь», – сказала вдова Юрия Шипулина Любовь Шипулина.
Юрий Шипулин родился в Калужской области. Его призвали в армию в 2005 году, и после службы он попал на Псковщину. Военной службе Юрий Шипулин посвятил 17 лет, а в Псковский агротехнический колледж поступил три года назад. За плечами командира отделения огромный боевой опыт, он является участником военных и контртеррористических операций.
Юрий Шипулин погиб в мае прошлого года в зоне проведения специальной военной операции во время зачистки местности от неонацистских формирований. Военнослужащего дважды наградили орденом Мужества, последняя медаль получена посмертно.
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