Электросирены включат сегодня на трёх улицах Пскова

13:30, 20 октября 2023, ПАИ

Электросирены включат на трёх улицах Пскова сегодня, 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, с 14:00 до 16:00 для проверки системы оповещения после ремонта линий управления электросирены включат на улице Леона Поземского, 110, на улице Бутырской, 34 и на улице Новаторов, 3.