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Чемпионат и первенство области по кудо пройдут в Пскове

Чемпионат и первенство области по кудо пройдут в Пскове в спорткомплексе «Олимп» 22 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Пскова Илья Кучеров.

Чемпионат и первенство области по кудо пройдут в Пскове. Фото: Федерация кудо Пскова

На данный момент зарегистрировалось 205 участников из Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Порхова, Выборга, Санкт-Петербурга и Обнинска.

«Сначала пройдёт фестиваль для детей в возрасте от 7 до 11 лет. После него будет первенство области, в котором примут участие спортсмены от 11 до 17 лет. И в чемпионате примут участие спортсмены от 18 лет. Также турнир является отборочным этапом на первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа, которые пройдут 19 ноября в Пскове», – отметил Илья Кучеров.

Также председатель заявил, что в общей сложности на соревнованиях будет разыграно 50 комплектов наград. «Призёров и победителей наградят медалями, грамотами и кубками. Также есть индивидуальные трофеи за лучшую технику, волю к победе. За это также наградим кубками и ценными призами в виде детских смарт-часов. Плюс разыграем командные призы в виде кубков, которые даже светятся в темноте», – сказал он. 

Также стоит отметить, что на соревнованиях будут выступать два мастера спорта и 18 кандидатов в мастера спорта. Среди мастеров спорта великолучанин Дмитрий Рогов и пскович Виталий Васильев.

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