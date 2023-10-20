Более двух километров газовых сетей проложили в Пыталово
Более двух километров газораспределительной сети проложили в Пыталово сотрудники «Псков-Газ60». Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Работы по прокладке сетей велись с начала октября и затронули сразу три улицы: Каупужа, Юнкерова и Комсомольскую.
В ходе работ газовые трубы проложили до границ 22 земельных участков.
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