Погоду без существенных осадков обещают в Псковской области 21 октября

19:00, 20 октября 2023, ПАИ

21 октября на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до 0 градусов, днём – от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.