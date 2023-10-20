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Экономика

Новые механизмы совершенствования бюджетных отношений обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Губин

Управление Федерального казначейства по Псковской области 20 октября отмечает 30-летие со дня образования. Итоги взаимодействия ведомства и правительства региона, направления для совершенствования бюджетных отношений обсудили на встрече губернатор Михаил Ведерников и руководитель областного УФК Дмитрий Губин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области 

Глава региона, открывая встречу, поздравил коллектив регионального управления Федерального казначейства с праздничной датой и поблагодарил за конструктивное взаимодействие. «Объём задач перед ведомством с каждым годом растёт, сейчас он колоссальный. Нагрузка на сотрудников большая, в том числе и по национальным проектам», – заметил Михаил Ведерников.

Дмитрий Губин поблагодарил и пообещал передать слова поздравления сотрудникам. «Коллектив действительно работоспособный, профессиональный. Работа управления организована на должном уровне, создан механизм контрольной комиссии, основная цель которого – определить рискоёмкие операции, подсказать возможное недопущение нарушений бюджетной сферы», – сказал он.

Псковская область одной из первых среди субъектов перешла в федеральное казначейство на обслуживание с открытием лицевых счетов. «Это позволило сократить расходы на содержание аппарата, в полной мере использовать механизмы, которые предоставляет федеральное казначейство», – заметил руководитель ведомства.

Дмитрий Губин напомнил, что Псковская область в этом году уже получила 180 миллионов рублей дополнительных доходов от управления остатками средств единого казначейского счёта. «До конца года эта сумма значительно увеличится», – добавил он.

Обсуждая казначейское сопровождение средств областного и местных бюджетов, Дмитрий Губин поблагодарил Михаила Ведерникова за организацию работы правительства, благодаря которой средства федерального бюджета в прошлом году были использованы в максимальном объёме. В части межбюджетных трансфертов показатель составил 98,6 %. В настоящее время, заметил руководитель УФК, кассовое исполнение федерального бюджета в регионе за счёт межбюджетных трансфертов уже составило 73 %.

Михаил Ведерников и Дмитрий Губин обсудили совместную работу в рамках перехода на единый налоговый счёт, а также ряд новых механизмов бюджетной работы. В частности, руководитель регионального управления представил губернатору новый проект Федерального казначейства по социальному электронному сертификату. Он создан для упрощённого оказания мер соцподдержки льготным категориям, например в приобретении средств реабилитации. Михаил Ведерников отметил, что возможности использования этого механизма в Псковской области будут проработаны и изучены специалистами.

Напомним, казначейство создано 8 декабря 1992 года указом президента России, а с 1993 года начали создаваться территориальные органы Федерального казначейства. Управление Федерального казначейства по Псковской области образовано 20 октября 1993 года. В настоящее время в ведомстве обслуживается более 1,1 тысячи клиентов, для каждого из которых открываются и ведутся лицевые счета. 

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