В Пскове началась противогололёдная обработка дорог
Обработка дорог от гололёда началачь в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.
«Ездить на летней резине становится небезопасно! Ночью на дорогах становится скользко, особенно на мостах. Поэтому подрядчики начали обработку дорог противогололёдными материалами», – написал Борис Елкин.
Ранее псковский метеоролог посоветовала автомобилистам сменить шины на зимние до конца октября. Также в Пскове фиксируется постепенный рост спроса на замену летней автомобильной резины на зимнюю.
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