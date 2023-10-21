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Общество

В Пскове началась противогололёдная обработка дорог

Обработка дорог от гололёда началачь в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Ездить на летней резине становится небезопасно! Ночью на дорогах становится скользко, особенно на мостах. Поэтому подрядчики начали обработку дорог противогололёдными материалами», – написал Борис Елкин.

Ранее псковский метеоролог посоветовала автомобилистам сменить шины на зимние до конца октября. Также в Пскове фиксируется постепенный рост спроса на замену летней автомобильной резины на зимнюю.

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