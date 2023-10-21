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Общество

Эксперт сравнил стоимость ипотеки и аренды жилья

За год разница между ежемесячным платежом по ипотеке и стоимости аренды недвижимости выросла до 1,8 раза, самый значительный разрыв (в 2 раза) зафиксирован в Москве и Казани, сообщает издание РБК со ссылкой на данные ЦИАН. 

«Цифры поменялись, так как заметно изменились два из трех показателей рассчитанной модели — при стагнации цен на вторичке заметно подорожала ипотека (более, чем на 3 п. п по сравнению с прошлогодними расчетами) и на 17% выросли ставки аренды», — рассказал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

Сообщается, что помимо Москвы и Казани, в перечень лидеров по самой большой разнице также вошли (в 2,18 раза) и Санкт-Петербург (в 2,16 раза), в то время, как самый маленький разрыв между платежами по ипотеке и арендой наблюдается в Челябинске — в 1,46 раза.

Ранее 20 октября Центробанк сообщил, что объем выданных ипотек в России в сентябре побил рекорд августа, перевалив за отметку в 955 миллиардов рублей. Кроме того, эксперты отмечают, что действующий рекорд в 5,7 триллиона рублей, зафиксированный в 2021 году, может быть побит уже в октябре текущего года.

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