Соревнования по тайскому боксу проходят в Великих Луках

16:07, 21 октября 2023, ПАИ

Соревнования по тайскому боксу стартовали в Великих Луках сегодня, передаёт Luki-News.

В соревнованиях принимает участие около 200 спортсменов из Псковской области, Пскова, Тверской области, Смоленска, Республики Беларусь.

Турнир проходит на базе спортивного клуба единоборств «Шторм».

«Тайский бокс больше боевое искусство, нежели вид спорта. Примечателен тем, что, помимо рук, соперники наносят удары ногами, локтями, коленями. Бойцы выступают строго в защитных жилетах и шлемах», — рассказал старший тренер по тайскому боксу Алексей Арефьев.