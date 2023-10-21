В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами

17:11, 21 октября 2023, ПАИ

Два микроавтобуса с туристами из РФ столкнулись в провинции Анталья, госпитализировано по меньшей мере пять туристов, сообщает РИА Новости.

Два микроавтобуса ехали в одном направлении по трассе D400, и в районе деревни Кылызагач один врезался в другой.

«В результате аварии пострадало много российских туристов. Значительная их часть отказалась от госпитализации. <...> Среди них были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу», — говорится в публикации.

По информации агентства, в итоге в больницу доставили обоих водителей микроавтобусов и пятерых россиян.

