До 27 октября в Госархиве Псковской области можно посетить посвящённую Пушкину выставку

19:51, 21 октября 2023, ПАИ

До 27 октября в Государственном архиве Псковской области можно посетить выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Окунитесь в мир поэзии, бесед на французском языке и воспоминаний о поэте», – пригласили псковичей.

Выставка представляет собой коллекцию исторических документов, посвящённых пребыванию поэта Александра Пушкина на территории Псковской губернии. Часть экспозиции выполнена в интерактивном формате, а среди уникальных экспонатов – ордер, выданный в феврале 1837 года настоятелю Святогорского Успенского монастыря архимандриту Геннадию, на предание земле тела Александра Пушкина в Святогорском монастыре.

«Пушкин - наше всё! Именно этими словами мы руководствовались, когда задумывали очередную авантюру», – рассказала об идее создания выставки руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова.

Экспозицию можно посетить по адресу госархива: Псков, улица Петрова, 1. Выставка открыта с понедельника по четверг – с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу – с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Вход свободный.