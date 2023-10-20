Ордер XIX века на захоронение Пушкина представили на выставке в Пскове

22:14, 20 октября 2023, ПАИ

Выставку редких исторических документов, посвящённых пребыванию поэта Александра Пушкина на территории Псковской губернии, создали сотрудники Государственного архива Псковской области. Часть экспозиции выполнена в интерактивном формате, а среди уникальных экспонатов – ордер, выданный в феврале 1837 года настоятелю Святогорского Успенского монастыря архимандриту Геннадию, на предание земле тела Александра Пушкина в Святогорском монастыре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий директора архива Наталья Исакова.

«Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения великого русского поэта, юбилей будет широко отмечаться в 2024 году. В экспозицию включены самые разнообразные виды документов: императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела Пушкина земле в Святогорском монастыре», – публикует слова Натальи Исаковой ТАСС.

Сообщается, что экспозиция включает художественно оформленные копии документов из фондов Государственного архива Псковской области и его научно-справочной библиотеки. В коллекции собраны материалы о предках Пушкина, его пребывании на Псковской земле, об увековечении памяти поэта.

Выставка включает интерактивные элементы. Посетители смогут ознакомиться с картой Псковской губернии и узнать о местах, где бывал поэт. Кроме того, дать представление о родословной Пушкина поможет макет генеалогического древа Ганнибалов.