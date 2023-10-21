Олимпийские легенды побывали в Великих Луках

23:13, 21 октября 2023, ПАИ

В рамках всероссийской благотворительной акции «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» в Великих Луках побывали победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Почётные гости побывали в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Со студентами пообщались трёхкратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по фехтованию Галина Горохова, чемпионка Олимпийских игр 1992 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года, двукратная чемпионка Европы по баскетболу Ирина Сумникова и бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года, чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, четырёхкратная рекордсменка мира Тамара Быкова.

Легенды спорта рассказали о своей спортивной биографии, о деятельности Российского союза спортсменов, ответили на вопросы студентов, узнали о планах и задачах, которые ставят перед собой молодые люди.

От имени ректора ВЛГАФК Вячеслава Шляхтова спортсменам вручили благодарности за вклад в воспитание молодёжи, а также памятные сувениры. Легенды спорта, в свою очередь, вручили благодарственные письма РСС руководству вуза и города.

После встречи с коллективом ВЛГАФК они посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края.