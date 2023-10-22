Девять медалей завоевали псковские каратисты на турнире в Петербурге

20:24, 22 октября 2023, ПАИ

Команда Пскова приняла участие в Кубке по карате WKF в Санкт-Петербурге, который прошёл с 21 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня









Всего в турнире приняло участие более 350 спортсменов из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Псковская команда была представлена воспитанниками школы боевых искусств будокан «АТЭМИ».

Золото завоевали:

– Артемий Лебедев, в/к, 8-9 лет, 30 кг,

– Алексей Буравлев, в/к, 12-13 лет, от 55 кг.

Серебро получил:

– Дмитрий Курасов, ката, 10-11 лет.

Бронзой награждены:

– Александр Иванов, ката, 10-11 лет,

– Павел Антонов, ката, 10-11 лет,

– Олег Куприянчик, в/к, 12-13 лет, от 45 кг,

– Ворсюченко Алиса, в/к, 12-13 лет, от 47 кг,

– Кирилл Винарь, в/к, 12-13 лет, от 55 кг,

– Георгий Новик, в/к, 14-15 лет, 52 кг.

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