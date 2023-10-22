Девять медалей завоевали псковские каратисты на турнире в Петербурге
Команда Пскова приняла участие в Кубке по карате WKF в Санкт-Петербурге, который прошёл с 21 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщил председатель Спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Всего в турнире приняло участие более 350 спортсменов из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Псковская команда была представлена воспитанниками школы боевых искусств будокан «АТЭМИ».
Золото завоевали:
– Артемий Лебедев, в/к, 8-9 лет, 30 кг,
– Алексей Буравлев, в/к, 12-13 лет, от 55 кг.
Серебро получил:
– Дмитрий Курасов, ката, 10-11 лет.
Бронзой награждены:
– Александр Иванов, ката, 10-11 лет,
– Павел Антонов, ката, 10-11 лет,
– Олег Куприянчик, в/к, 12-13 лет, от 45 кг,
– Ворсюченко Алиса, в/к, 12-13 лет, от 47 кг,
– Кирилл Винарь, в/к, 12-13 лет, от 55 кг,
– Георгий Новик, в/к, 14-15 лет, 52 кг.
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