Дорожный фонд, налоговые льготы и выдачу патентов обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания

12:12, 23 октября 2023, ПАИ

С обсуждения дополнительных источников формирования регионального дорожного фонда началось заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике – депутаты собрались накануне октябрьской сессии для обсуждения профильных вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Руководитель комитета Александр Братчиков предоставил слово для доклада первому заместителю председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Дмитрий Смирнов пояснил, что поправки в региональный закон дублируют новые нормы бюджетного кодекса: теперь в дорожный фонд будет зачисляться плата за вред дорогам, причиняемый тяжеловесным автотранспортом, и штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Дополнительные доходы фонда, по словам специалиста, оцениваются в 5,5 миллиона рублей.

Озвученная цифра вызвала у депутатов вопросы. «Почему такая маленькая сумма? Мы знаем, что почти все лесовозы идут с перегрузом, и штрафы за это нарушение не маленькие», – обратился к докладчику Александр Братчиков.

Представитель исполнительного органа ответил, что совместно с транспортной инспекцией комитет пытается решить эту проблему, но поймать нарушителя за перевес очень сложно, так как для установки мобильных пунктов весового контроля не везде есть условия, а стационарные пункты водители объезжают, чтобы избежать штрафа.

В качестве возможного решения Александр Братчиков предложил привлечь к размещению пунктов весового контроля частные компании по аналогии с удачной практикой по установке дорожных камер, однако Дмитрий Смирнов предположил, что такая схема не даст результата.

«Контроль за тяжеловесным транспортом – это сохранение наших дорог, в ремонт которых вкладываются огромные средства. Тем более деньги от штрафов сейчас идут в региональный бюджет, поэтому необходимо очень внимательно отнестись к этой ситуации», – попросил коллег из исполнительной власти председатель парламентского комитета. Депутаты поддержали законопроект.

Предложения по изменению налогового законодательства в режиме ВКС озвучил председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Стимулирующая льгота по транспортному налогу в отношении транспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, продлевается до 2026 года. Также пролонгируется льгота на имущество организаций в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений: по факту ею пользуется единственный в области объект – причал в деревне Толбица. Следующая поправка связана с уточнением формулировок по налоговым льготам для «Почты России». Андрей Михеев отметил, что льгота не отменяется, и напомнил о достигнутой губернатором договорённости с руководством ведомства о сохранении почтовых отделений в удалённых населённых пунктах.

Ещё одно предлагаемое изменение – отменить как неэффективную льготу на имущество организаций в отношении объектов внешнего благоустройства населённых пунктов. Причина, по словам Андрея Михеева, в том, что органы местного самоуправления слишком расширительно трактуют эту льготу, включая в объекты благоустройства не только скамейки и малые архитектурные формы, но и, например, тротуары, которые являются элементом дорожной инфраструктуры.

«Муниципалитет строит объект благоустройства, ставит его на баланс и должен заплатить налог на имущество. Но где он деньги возьмёт? Парки городу доходов не приносят», – поставил дискуссионный вопрос Александр Братчиков.

По мнению председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, при строительстве общественных пространств необходимо предусматривать размещение стационарных торговых объектов и развитие малого бизнеса, что принесёт местным бюджетам дополнительные доходы, которые можно направить в том числе на налоговые платежи.

Заместитель председателя правительственного комитета по финансам Людмила Павлова уточнила, что в соответствии с методикой Минфина данная налоговая льгота признана неэффективной и уже на этом основании должна быть отменена. Однако финансист заверила, что, если муниципалитетам будет затруднительно выплачивать этот налог, у региона есть инструмент поддержки через дотации. «Одной рукой заберёте, а другой дадите», – отреагировал на высказывание Александр Братчиков. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

Также депутаты согласовали законопроект об утверждении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области. В связи с уменьшением в текущем году количества выданных патентов на работу иностранным гражданам по сравнению с аналогичным периодом 2022 года авторы инициативы предлагают не повышать этот норматив и оставить его на текущем уровне.