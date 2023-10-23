Итоги работы «Моглино» за год обсуждают в медиацентре ПАИ

14:33, 23 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы особой экономической зоны «Моглино» в 2023 году, проходит в медиацентре ПАИ.

Каким был этот год для особой экономической зоны, каких успехов в этом году удалось достичь, с какими проблемами пришлось столкнуться, кто из резидентов остался и появятся ли новые резиденты?

Об этом расскажут исполняющий обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев, директор по производству ООО «Нор-Маали» Владимир Пасичнюк, заместитель директора по экономике и финансам ООО «Синтез Технолоджи» Татьяна Петухова и заместитель заведующего по производствам ООО «Скрининг-М» Теодор Быковский.