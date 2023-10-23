Выставка «Бабочки нашего детства» открылась в Изборске

14:58, 23 октября 2023, ПАИ

Новая выставка «Бабочки нашего детства» открылась в доме купца Белянина в Изборске. На ней представлена коллекция насекомых из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

«Сейчас, когда все насекомые спрятались от надвигающейся зимы, у вас есть уникальная возможность познакомиться с ними поближе на нашей выставке», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, некоторые виды бабочек и насекомых, представленные на выставке, встречаются и на территории музея-заповедника «Изборск» в тёплый сезон.

Выставка расположена по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.