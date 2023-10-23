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Экономика

До конца года в псковской особой экономической зоне «Моглино» появятся три новых резидента

До конца года в псковской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» появятся три новых резидента, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации исполняющий обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев.

Фото: ПАИ

«Сейчас непростые времена и для страны, и для ОЭЗ, но мы достойно справляемся со всеми трудностями. В феврале запустили производство медицинских тестов «Скрининг. М», в течение года ведём переговоры с потенциальными инвесторами. В конце года ожидаем как минимум двух, а скорее трёх новых резидентов. И ещё два новых резидента появятся в начале следующего года. Это и пищевка, и фармпроизводство, и микроэлектроника», - уточнил Антон Яковлев.

По его словам, год в ОЭЗ «Моглино» начали с 17 резидентов, сейчас их 15.  Антон Яковлев пояснил, что сокращение инвесторав связано с последствиями коронавируса, который «внёс коррективы в планы инвесторов».

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