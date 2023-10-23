Мощности ОЭЗ «Моглино» позволяют принять практически любое производство, заявил и. о. гендиректора площадки

15:41, 23 октября 2023, ПАИ

Мощности ОЭЗ «Моглино» позволяют принять практически любое производство, заявил и. о. гендиректора особой экономической зоны Антон Яковлев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 октября.

«Сейчас площадка заполнена на 41%, - уточнил Антон Яковлев. - В прошлом году произошло некоторое замирание: было мало интересантов по заходу на площадку. А сейчас я вижу, что люди стали понимать, как работать в новых условиях. Подчеркну, что наши мощности позволяют принять практически любое производство».

При этом Антон Яковлев признал, что особая экономическая зона испытывает нехватку готовых производственных площадей. «Дело в том, что резиденты хотят попробовать свои силы уже на готовых арендных площадях. И сейчас свободно около двух тысяч квадратных метров, которые, впрочем, уже к концу года будут заняты. А в следующем году планируем начать строительство площадки на 20 тысяч квадратных метров», - добавил и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино».