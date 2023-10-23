Мощности ОЭЗ «Моглино» позволяют принять практически любое производство, заявил и. о. гендиректора площадки
Мощности ОЭЗ «Моглино» позволяют принять практически любое производство, заявил и. о. гендиректора особой экономической зоны Антон Яковлев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 октября.
«Сейчас площадка заполнена на 41%, - уточнил Антон Яковлев. - В прошлом году произошло некоторое замирание: было мало интересантов по заходу на площадку. А сейчас я вижу, что люди стали понимать, как работать в новых условиях. Подчеркну, что наши мощности позволяют принять практически любое производство».
При этом Антон Яковлев признал, что особая экономическая зона испытывает нехватку готовых производственных площадей. «Дело в том, что резиденты хотят попробовать свои силы уже на готовых арендных площадях. И сейчас свободно около двух тысяч квадратных метров, которые, впрочем, уже к концу года будут заняты. А в следующем году планируем начать строительство площадки на 20 тысяч квадратных метров», - добавил и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино».
До конца года в псковской особой экономической зоне «Моглино» появятся три новых резидента
ГК «Титан» и НГТУ договорились о сотрудничестве в развитии разработок в сфере биотехнологий