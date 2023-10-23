Совершенствование контрактной системы и стимулы для владельцев экологичного транспорта обсудили в Собрании

17:50, 23 октября 2023, ПАИ

Проект федерального закона и региональные законопроекты рассмотрел комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Заседание прошло под председательством Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в Псковском облсобрании.

Вслед за коллегами из бюджетного комитета депутаты обсудили инициативу, расширяющую источники пополнения регионального дорожного фонда. Предложенные поправки, как пояснил и. о. председателя правительственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, «зеркалят» федеральные нормы о перечислении в региональный бюджет штрафов с большегрузного транспорта за причиняемый вред дорогам и перевес.

Депутат Андрей Михайлов поинтересовался, отлажена ли в области система взимания штрафов с большегрузов. По словам руководителя комитета, комплексная работа в этом направлении ведётся, хотя и не без проблем. В качестве примера Станислав Стармолотов привёл автоматический пункт весогабаритного контроля, установленный на автомобильной дороге Лудони – Павы – Боровичи. За последние три месяца работы контрольного пункта было выписано 126 постановлений о нарушениях, правда, как признал специалист, взыскать 400-тысячный штраф удалось не со всех нарушителей.

Вопрос Андрея Козлова был связан с приграничным расположением Псковской области: штрафуются ли за перевес большегрузы с иностранными номерами. Руководитель исполнительного органа ответил, что этот вопрос находится вне его полномочий, но предположил, что на федеральных трассах, по которым идёт основной поток таких машин, весовой контроль осуществляется.

Получив необходимые разъяснения, депутаты рекомендовали принять закон на сессии в двух чтениях.

Затем члены комитета рассмотрели законодательную инициативу спикера Собрания Александра Котова об изменении условий авансирования государственных и муниципальных контрактов. В отсутствие автора законодательной инициативы доклад по законопроекту сделала руководитель правового управления Любовь Цибулькина. Юрист отметила, что речь идёт о «многострадальном» 44-ФЗ о контрактной системе, и пояснила, чем вызвана необходимость корректировки законодательства: по ряду контрактов размер аванса, который заказчик вносит до начала работ, значительно меньше, чем обеспечительные гарантии со стороны подрядчика, что может повлечь трудности по возврату средств при расторжении контракта в одностороннем порядке. Чтобы снизить эти риски, предлагается предусмотреть право заказчика уравнивать размер аванса и обеспечения контракта.

Андрей Козлов предположил, что законодательная инициатива появилась «не на ровном месте». Приглашенная на заседание начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова подтвердила, что регион сталкивался с такими прецедентами. «Инициатива правильная и нужная. Выполнил подрядчик взятые на себя обязательства – двигайся дальше, не сделал работу – значит, расторгаем контракт», – высказался по предложенному законопроекту Андрей Козлов и предложил коллегам перейти к голосованию. Члены комитета также сочли инициативу целесообразной.

В завершение депутаты рассмотрели законопроект о налоговых льготах. Депутаты поддержали предложение об упразднении признанной неэффективной льготы по налогу на имущество по объектам внешнего благоустройства населённых пунктов, а также согласились с необходимостью продления льготы по транспортному налогу на автомобили на природном газе. В качестве стимулирующей меры по переходу на экологичные виды топлива депутаты предложили на будущее подумать о введении аналогичной налоговой льготы и для электромобилей.