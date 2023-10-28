К концу года российское кино соберёт в прокате 25 млрд рублей

07:43, 26 октября 2023, ПАИ

Российское кино соберёт в прокате 25 миллиардов рублей к концу года. Об этом сообщил газете «Известия» глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

«К концу 2023 года продажи российского кино вырастут в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. Тогда мы собрали десять миллиардов рублей. В этом году наш контент так или иначе сделает 25 миллиардов», – сказал он.

По словам эксперта, ещё десять миллиардов составят продажи билетов на иностранные релизы. Эксперт отмечает: чтобы кинотеатры выживали, работая в ноль, оборот в год должен быть 40 миллиардов рублей, а чтобы отрасль развивалась, как это было в 2017–2019 годах, нужно 50 миллиардов.

«Если такие же темпы будут дальше, то мы к 2026 году получим оборот на одном только российском кино под 40 миллиардов рублей», – заключил он.