Псковским рабочим стали предлагать на 9 200 рублей больше

08:03, 26 октября 2023, ПАИ

Количество вакансий для рабочего персонала в Псковской области за сентябрь выросло на 73,8 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Об этом следует из данных службы исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

На профессиональную сферу «Рабочий персонал» в Псковской области приходится 26 % вакансий – это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. И при этом – одна из наиболее дефицитных. По сравнению с сентябрем прошлого года количество резюме в этой сфере сократилось на 10,2 %. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 1,5 резюме.

«Спрос на специалистов с профессией в руках всё больше, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», – отметила директор hh.ru Северо-Запад Юлия Сахарова.

Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в целом по России составляла 50 375 рублей, то сегодня уже 64 761. В Псковской области бизнес также увеличивает предлагаемую зарплату в вакансиях для рабочих: с 49 216 рублей в сентябре 2022 до 58 447 рублей осенью этого года.