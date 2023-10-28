14% работающих псковичей продлят День народного единства отпусками и отгулами – опрос

08:58, 26 октября 2023, ПАИ

Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами псковичи моложе 34 лет. Об этом следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 14 % работающих. Чаще всего о подобном решении рассказывали псковичи до 34 лет (21 %).



В этом году на День народного единства мы отдыхаем с 4 по 6 ноября, и большинство псковичей проведёт эти дни дома в кругу семьи (64 %). При этом 16 % будут работать. И по 3 % уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.