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Политика

Предложение псковских депутатов о преференциях для абитуриентов поддержали заксобрания Северо-Запада

Представители всех законодательных органов Северо-Запада поддержали псковскую инициативу об установлении преференций для абитуриентов вузов, получивших дополнительное образование в сфере культуры. Вопрос рассматривался на 64-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Сыктывкаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Предложение псковских депутатов о преференциях для абитуриентов поддержали заксобрания Северо-Запада. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Собрания депутатов Александр Котов, выступая перед коллегами, пояснил, что предлагается включить в рекомендательный перечень индивидуальных достижений, за которые начисляют дополнительные баллы при поступлении в вузы, наличие диплома об окончании художественной или музыкальной школы.

«Нам представляется, что это будет стимулировать детей к занятиям и развитию дополнительных навыков, что обязательно пригодится им в жизни», – отметил спикер. Александр Котов уточнил, что для начисления дополнительных баллов абитуриент должен представить сертифицированные документы государственного образца об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Спикер обратился к региональным депутатам с просьбой поддержать инициативу и выразил надежду, что это предложение найдёт отклик в Министерстве науки и высшего образования. Делегаты парламентской конференции приняли единогласное решение направить соответствующее обращение в федеральное министерство.

Напомним, изначально идею учитывать творческое дополнительное образование при поступлении в высшие учебные заведения озвучил Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Инициативу молодёжи поддержал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму, а затем и все члены Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

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