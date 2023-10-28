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Общество

Что делать в случае незаконного оформления кредита, рассказали россиянам

Россиянам рассказали, что делать в случае незаконного оформления кредита на своё имя. Прежде всего нужно запросить кредитную историю на «Госуслугах». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на председателя комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперта портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максима Семова.

Эксперт пояснил, что после запроса кредитной истории нужно написать заявление в полицию. К заявлению нужно приложить все доказательства – билеты, чеки, фотографии, а также подробно рассказать детали происшествия. Также нужно сообщить полицейским чужой номер телефона из кредитной истории, город, в котором оформлялся кредит, и где владелец банковской карты в этот момент не находился.

Потом нужно написать письменное обращение в банк, который выдал кредит. В обращении нужно написать все подробности происшествия, а также прикрепить копию заявления в полицию. У банка нужно взять кредитный договор, выписки по всем счетам, справки о движении денег, юридическое дело и кредитное досье. Эти данные передают в полицию, пояснил эксперт. Если банк не признаёт действия мошенничеством и пытается взыскать долг, то следует идти в суд.

Затем следует обратиться в Центробанк и Федеральную службу судебных приставов. В случае если долг пытаются взыскать приставы, то можно обращаться сразу в ФССП, заключил эксперт.

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