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Преподаватели ПсковГУ поделились опытом реализации проекта «Без срока давности» на международном форуме

Учёные ПсковГУ представили опыт внедрения материалов проекта «Без срока давности» в образовательную деятельность коллегам из других вузов России. Презентация состоялась в рамках работы круглого стола на международном научно-практическом форуме «Преступления нацистов против человечности: история и современность» в Светлогорске. Организаторами встречи выступили ПсковГУ совместно с Министерством науки и высшего образования России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Преподаватели ПсковГУ поделились опытом реализации проекта «Без срока давности» на международном форуме. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева выступила модератором площадки и поделилась опытом разработки учебно-методического пособия «Дальний Восток во Второй мировой войне». В его создании принимали участие учёные ПсковГУ совместно с коллегами из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Сегодня эта книга используется в качестве основы регионального компонента образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» в вузах Дальнего Востока.

Кроме того, в ходе своего выступления Людмила Алиева на примере реализации регионального модуля рассказала о вовлечении молодёжи в исследовательскую повестку.

Результаты реализации проекта «Молодёжный медиахолдинг Псковской области «Без срока давности» представила доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Надежда Лищенко. Спикер отметила, что в этом медиахолдинге молодёжь региона занимается исторической журналистикой, а также поделилась опытом студенческих исследовательских наработок в сфере коммуникаций по проекту «Без срока давности».

Завершила псковскую часть выступлений старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории Татьяна Филиппова. Эксперт представила разработку методического комплекта «Псковский край. Непокорённые». Серия учебно-методических материалов посвящена региональному компоненту образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» в Псковской области.

Отметим, Псковский государственный университет создал консорциум изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории. В него вошли восемь высших учебных заведений России.

Добавим, в рамках форума состоялись четыре пленарных сессии с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, участвующих в реализации проекта «Без срока давности». Также состоялось более 20 рабочих сессий, в которых выступило более 170 историков, архивистов, следователей, прокуроров и других экспертов проекта. Всего в мероприятии приняло участие более 1 300 человек.

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