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Общество

Посетители выставки на ВДНХ смогут получить подарки от Псковской области

Псковская область станет частью квеста «Серебряное ожерелье России» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Посетители выставки на ВДНХ смогут получить подарок от Псковской области. Фото: ПАИ

«Мы будем рассказывать о Псковской области и о всех её достопримечательностях в формате квестов, викторин, презентаций. Акцент будет сделан на исторической составляющей, но также поговорим и о туризме в рамках двухнедельной презентации», – отметила она.

Квест «Серебряное ожерелье России», созданный в рамках одноимённого проекта, стартует 4 ноября. В нём примут участие все 11 регионов СЗФО.

«На одном из стендов участник сканирует qr-код, регистрируется, получает паспорт туриста и отправляется в путешествие, где будет выполнять определённые задания», – пояснила она.

Участник получает приз на одном из стендов, если проходит все задания. Каждый регион придумывает свой подарок, но приз от Псковской области пока держат в секрете.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. В данный момент на ВДНХ идёт монтаж стенда Псковской области для участия в выставке.

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