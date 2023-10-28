Новое здание скорой помощи планируют построить в Пушкиногорском районе в 2024 году

21:48, 26 октября 2023, ПАИ

Новое здание скорой помощи планируют построить в Пушкиногорском районе в 2024 году, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

«С Денисом Сачковым, главным врачом ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», и представителями Пушкиногорской межрайонной больницы обсудили вопросы строительства нового здания скорой помощи, которое запланировано на 2024 год по региональной программе строительства станций скорой помощи», – написала глава района.

По словам Оксаны Филипповой, это будет новый объект, оснащённый всем необходимым: оборудованием, техникой и мебелью. Появятся комнаты отдыха для фельдшеров и водителей, будут созданы все условия для работы, подчеркнула она.

В настоящее время решается вопрос выбора месторасположения будущего здания на территории больницы с учётом удобства инженерных сетей и коммуникаций.