Учёные из Пскова и Белоруссии создали новую технологию для повышения прочности металлов

07:23, 27 октября 2023, ПАИ

Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) вместе с коллегами из Белорусского национального технического университета (БНТУ) создали новую технологию, которая повышает прочность металлов и совмещает в себе токарную, фрезерную и лазерную обработку, сообщает ТАСС со ссылкой на ПсковГУ.

Эта работа ведется в рамках Передовой инженерной школы Союзного государства: с помощью технологии можно восстанавливать поврежденные детали механизмов, а также создавать изделия с повышенными механическими свойствами.

«На данный момент в мире не существует аналогов этой разработки. Сейчас ученые уже работают над созданием оборудования на основе этой технологии. Это позволит заполнить свободную нишу: можно будет изготавливать и восстанавливать детали с расширенными функциональными и эксплуатационными характеристиками», – уточнили в вузе.

К 2027 году ученые двух вузов создадут первый в мире гибридный станок с токарно-фрезерными и лазерными технологиями. «Создание станка ведется в рамках кооперации: ПсковГУ занимается созданием цифрового двойника станка и проектированием электропривода, БНТУ – проектированием лазерной составляющей, «Рухсеровомотор» отвечает за проектирование базовых узлов и изготовление головного образца станка. До 2025 года планируется изготовить опытный образец, после чего начнется его серийное производство», – рассказали в ПсковГУ.