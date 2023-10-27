«Луки-Энергия» проведёт гостевой матч с «Тверью»

12:56, 27 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт гостевой матч 15-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра пройдёт в Твери 30 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

На данный момент «Луки-Энергия» под руководством Сергея Осадчука занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В их активе три победы, четыре ничьи и семь поражений. «Тверь» идёт на 15-м месте и имеет три победы, три ничьи и восемь поражений.

Напомним, что прошлую игру великолучане сыграли вничью против московского «Торпедо-2».

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