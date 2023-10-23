ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Торпедо»

10:48, 23 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью со счётом 1:1 с московским клубом «Торпедо-2» в рамках 14-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Великолучане усилиями Дмитрия Захарова открыли счёт на 28-й минуте встречи. Но в середине второго тайма игроки «Торпедо-2» сумели реализовать угловой удар и сравнять счёт.

По итогам проведённого матча «Луки-Энергия» поднялись на одно место в турнирной таблице и стали занимать 14-ю строчку.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Луки-Энергия» Сергей Осадчук отметил, что ему больше понравился первый тайм в исполнении своей команды. «Оказывали давление на соперника, владели преимуществом, забили мяч. Достаточно неплохой был выход из обороны в атаку. Много над этим работали, потому что до этого было много потерь и ошибок. Хорошо проходили середину поля, доставляли мячи», – сказал он.

«Во втором тайме соперник немного адаптировался. Больше стало длинных передач. Где-то после середины второго тайма мы немного начали проседать. Допускаем много ошибок в середине поля, после которых получаем три угловых подряд. Вверху немного не доиграли, пропустили мяч. Я думаю, что для болельщиков игра получилась достаточно динамичной. Конечно, осадочек остался. Когда ты ведёшь и упускаешь победу – всегда немножко грустно. Но есть и позитивные моменты», – отметил Сергей Осадчук.

Главный тренер также подчеркнул, что соперник делал много забросов, с которыми его подопечные успешно справлялись. «Единственный момент – мы не доиграли в своей штрафной площади и получили мяч. Здесь немного нам не хватает баланса и опыта. Где-то игру подсушить. Второй тайм мы договаривались с ребятами, что будем играть спокойнее, но динамика игры так себя вела, что атака шла на атаку», – резюмировал он.

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