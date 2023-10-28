На тайное голосование по определению главы Красногородского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры

13:37, 27 октября 2023, ПАИ

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Красногородского муниципального округа завершено, пишет районная газета «Заря».

По результатам конкурса конкурсная комиссия приняла решение предложить Собранию депутатов Красногородского муниципального округа две кандидатуры: Светлану Козлову и Валентину Понизовскую.

На сессии Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва, которая состоится 31 октября, депутаты тайным голосованием изберут главу округа.

Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Псковичам объяснили, каким определением пользоваться: район или округ.