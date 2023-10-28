Перекрытие участка дороги Порхов – Успенье продлят до 7 ноября

13:40, 27 октября 2023, ПАИ

Временное прекращение движения на участке км 29+226 – км 29+352 автомобильной дороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе продлили до 20:00 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Перекрытие связано с проведением дорожных работ.

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кривец – Судома, Красные Горки – Хмелевицы, Дубровка – Дедовичи (малый объезд), а также по автомобильным дорогам Кривец – Судома, Псковская ГРЭС – Судома, Дубровка - Дедовичи, по дорогам местного значения в Дедовичах (большой объезд).

В комитете призвали водителей внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов.