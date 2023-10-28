Две кандидатуры вынесено на тайное голосование по определению главы Локнянского муниципального округа

17:49, 27 октября 2023, ПАИ

Итоги конкурса на замещение должности главы подвели в Локнянском муниципальном округе. Конкурс прошёл сегодня, 27 октября, в два этапа, пишет районная газета «Восход».

Члены комиссии изучили представленные документы трех кандидатов, а также провели индивидуальные собеседования с участниками конкурса, в ходе которых оценивались их профессиональные знания и навыки.

Конкурсная комиссия по результатам конкурса приняла решение предложить Собранию депутатов Локнянского муниципального округа две кандидатуры.

Первым претендентом на замещение должности главы округа стал заместитель главы администрации Локнянского района Иван Белугин. Он имеет высшее образование. Кроме того, он имеет муниципальный стаж и опыт управленческой работы.

Вторым кандидатом стал глава администрации городского поселения «Новосокольники» Николай Наумов. Он также имеет высшее образование, стаж муниципальной службы и управленческой деятельности.

Сессия Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва, на которой депутаты тайным голосованием изберут главу, состоится 30 октября.

Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Псковичам объяснили, каким определением пользоваться: район или округ.