Чемпионат Пскова по быстрым шахматам и блицу среди женщин пройдёт 28 октября

18:10, 27 октября 2023, ПАИ

Чемпионат Пскова по быстрым шахматам и блицу среди женщин пройдёт в шахматном клубе «Бригантина» 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Участниц турнира по быстрым шахматам ждёт контроль времени – семь минут с пятью секундами добавления на ход. Система проведения – швейцарская или круговая, включающая не менее девяти туров. Регистрация спортсменок состоится завтра с 11:00 по 11:15. В этом виде программы примут участие 14 шахматисток.

Контроль времени в турнире по блицу составит три минуты и две секунды добавления на ход. Система проведения такая же, как и в турнире по рапиду, но она будет включать в себя не менее 11 туров. Список участниц пополнили 19 шахматисток.

Победителей и призёров наградят грамотами. Победитель каждого турнира получит статус чемпиона среди женщин в соответствующей дисциплине.

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