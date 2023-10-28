Псковский облсовпроф отмечает 75-летие

18:12, 27 октября 2023, ПАИ

75-ю годовщину со дня образования отметили в Псковском областном совете профессиональных союзов. В торжественном мероприятии по этому поводу принял участие заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

От имени депутатов гордумы он поздравил всех с 75-летием организации и вручил благодарственные письма председателя гордумы исполняющей обязанности заведующей детским садом № 57 Ольге Казаковой, начальнику цеха № 1 муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Максиму Аксёнову, руководителю инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталье Лепаловской, заведующей отделом управления делами облсовпрофа Елене Ивановой.

Таким же образом были поощрены специалист по реализации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг облсовпрофа Оксана Фёдорова, учитель русского языка и литературы лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Наталья Бобова и председатель областной общественной организации общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова.