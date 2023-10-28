30-летие Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметили в Пскове
Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, состоялось в Пскове сегодня, 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
От имени депутатского корпуса гордумы сотрудников учреждения поздравила депутат Юлия Пожидаева. Она вручила главному врачу Марии Отрадновой и заведующей отделом коммуникационных и общественных проектов Ирине Гайдук благодарственные письма председателя Псковской гордумы.
«Благодаря ежедневной работе специалистов центра псковичи получают уникальные услуги по сохранению здоровья. Ваша деятельность является примером преданности делу и заботы о населении», – подчеркнула депутат.
Отметим, что ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая 30-летию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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