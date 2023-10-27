Три человека госпитализированы в результате серьёзного ДТП в Псковском районе

22:25, 27 октября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Volkswagen и грузовика Iveco произошло в Псковском районе, у деревни Соловьи. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир из легкового автомобиля, а также водитель грузовика. Они госпитализированы в медучреждение бригадами скорой помощи и медицины катастроф.

На месте работают бригады скорой помощи, медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.