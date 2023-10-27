Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Начальник участка Дновской дистанции пути осуждён за хищение имущества ОАО «РЖД»

Начальник участка Дновской дистанции пути ОАО «РЖД» осуждён в Дно за хищение имущества организации с использованием должностных полномочий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Приговор по уголовному делу вынес Дновский районный суд. Установлено, что обвиняемый присвоил выданные ему для обустройства железнодорожного пути материалы на общую сумму 76 176 рублей 88 копеек.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Сообщается, что ущерб возмещён в полном объёме.

В отношении указанного должностного лица в настоящее время Порховским районным судом рассматривается уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекшего сход 16 грузовых вагонов поезда на перегоне Порхов – Лунево. Случай, причинивший особо крупный ущерб, произошёл 24 июня 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 октября 2023

Три человека госпитализированы в результате серьёзного ДТП в Псковском районе
27 октября 2023

Два грузовика столкнулись в Пскове
27 октября 2023

Около четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
27 октября 2023

Женщина под видом соцработника обокрала пожилую великолучанку
27 октября 2023

Великолучанина поймали на краже сковород из магазина
27 октября 2023

Поддельную купюру изъяли полицейские в Великих Луках
27 октября 2023

Великолучанин незаконно хранил у себя в гараже найденное в лесу оружие
27 октября 2023

Миномётную мину нашли в Великолукском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...