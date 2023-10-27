Начальник участка Дновской дистанции пути осуждён за хищение имущества ОАО «РЖД»

23:33, 27 октября 2023, ПАИ

Начальник участка Дновской дистанции пути ОАО «РЖД» осуждён в Дно за хищение имущества организации с использованием должностных полномочий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Приговор по уголовному делу вынес Дновский районный суд. Установлено, что обвиняемый присвоил выданные ему для обустройства железнодорожного пути материалы на общую сумму 76 176 рублей 88 копеек.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Сообщается, что ущерб возмещён в полном объёме.

В отношении указанного должностного лица в настоящее время Порховским районным судом рассматривается уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекшего сход 16 грузовых вагонов поезда на перегоне Порхов – Лунево. Случай, причинивший особо крупный ущерб, произошёл 24 июня 2022 года.