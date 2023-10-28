Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий

23:53, 27 октября 2023, ПАИ

В Пскове 35 единиц техники и более 40 рабочих задействованы в посыпке дорог и очистке тротуаров в связи с погодными условиями сегодня, 27 октября. Об этом сообщает Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Глава города отметил, что с приближением зимы погода меняется, поэтому коммунальные службы перестраивают свою работу.

«По прогнозу выходные будут снежными и морозными! Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.