Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

00:11, 28 октября 2023, ПАИ

Волонтёры Бежаницкого молодёжного центра «Юность» в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели информационную кампанию среди населения в Бежаницах Псковской области. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Добровольцы призывали общественность участвовать в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

26 и 27 октября волонтёры МЦ «Юность» раздавали информационные листовки и просили сообщать о местах выращивания наркосодержащих растений или о своих подозрениях о распространении наркотиков по телефонам горячей линии.

Для получения информации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых людей можно обратиться по круглосуточному телефону 56-60-16 в филиал «Псковский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии».