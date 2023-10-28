Псковские депутаты поздравили сотрудников автотранспортных предприятий

09:36, 28 октября 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поздравили работников автотранспортных предприятий Пскова с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Депутат Алексей Форш поблагодарил работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» за слаженную и добросовестную работу и вручил благодарственные письма председателя городской Думы водителям автобусов Сергею Василенко и Валерию Петрову, кондуктору Екатерине Михайловой и диспетчеру Нине Цыганковой.

С поздравлениями в адрес сотрудников ГППО «Псковавтотранс» обратился от имени депутатского корпуса депутат Иван Мешков. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником были поощрены благодарственными письмами председателя гордумы начальник автовокзала Псков Наталья Александрова, билетный кассир Екатерина Максимова, заведующая билетными кассами Марина Лебедева и электромонтёр Юрий Пугин.