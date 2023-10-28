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Общество

Псковские депутаты поздравили сотрудников автотранспортных предприятий 

Депутаты Псковской городской Думы поздравили работников автотранспортных предприятий Пскова с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Депутат Алексей Форш поблагодарил работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» за слаженную и добросовестную работу и вручил благодарственные письма председателя городской Думы водителям автобусов Сергею Василенко и Валерию Петрову, кондуктору Екатерине Михайловой и диспетчеру Нине Цыганковой.

С поздравлениями в адрес сотрудников ГППО «Псковавтотранс» обратился от имени депутатского корпуса депутат Иван Мешков. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником были поощрены благодарственными письмами председателя гордумы начальник автовокзала Псков Наталья Александрова, билетный кассир Екатерина Максимова, заведующая билетными кассами Марина Лебедева и электромонтёр Юрий Пугин.

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