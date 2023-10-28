Выставка графических работ петербургского художника открылась в Пскове

12:32, 28 октября 2023, ПАИ

Выставка графических работ и акварелей петербургского художника Виталия Чернышева «Путевой дневник» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили сотрудники библиотеки.

Автор выставки – член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга, практикующий дизайнер интерьера, художник-график, создатель множества проектов жилых и общественных интерьеров, благоустройства городских территорий, победитель и лауреат множества всероссийских и международных конкурсов в области дизайна и архитектуры. Кроме того, Виталий Чернышев преподаёт в СПГХПА им. А. Л. Штиглица (бывшее училище им. В. И. Мухиной) и, как и многие художники из Санкт-Петербурга, проводит дачный сезон в Псковской области.

Он рассказал собравшимся, что вырос в семье художников (родители занимались графическим дизайном, хотя в советское время ещё не знали слова «дизайн»), что его покойна жена была художницей и художницей же стала дочь. «Не зря мы все мучились, когда учились на художников, потому что эта профессия даёт выход стрессу и доставляет человеку много приятных моментов», – сказал Виталий Чернышев.