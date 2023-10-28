Рейс Москва – Бишкек экстренно сел в Самаре
Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании Avia Traffic Company, выполнявший рейс Москва – Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно – из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
«Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13:00 мск», – сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 Москва – Бишкек.
«Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта», – также сообщили в ведомстве.
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