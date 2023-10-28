Рейс Москва – Бишкек экстренно сел в Самаре

14:40, 28 октября 2023, ПАИ

Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании Avia Traffic Company, выполнявший рейс Москва – Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно – из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13:00 мск», – сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 Москва – Бишкек.

«Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта», – также сообщили в ведомстве.

